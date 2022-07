Ein neuer Anfang?

Staffel 2 Folge 93 45 Minuten

Die schöne Schauspielerin Tawny Turner erleidet Verbrennungen und traut sich nicht mehr in die Öffentlichkeit. Da lädt Jonathan sie in das Blindencamp ein, wo sie nicht mehr Tawny Turner, sondern endlich wieder Mary Anders sein kann. Weit weg von den Paparazzi. Im Camp begegnet sie dem blinden Caz, bei dem sie sich geborgen fühlt. Dieser hat jedoch Angst. Gleichzeitig findet der kleine Jerry einen neuen Freund in Eric. Leider findet dessen Vater seine Beziehung zu einem blinden Jungen nicht in Ordnung. Als Caz Mary mit Tawny anspricht, kriegt sie in einen Wutanfall und läuft vor Trauer zurück nach Hollywood. Wird Caz sie zurückerobern können und wird Jerry doch noch Erics Freund sein dürfen?