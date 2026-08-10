Die stille Glocke

Pfarrer Tobias liebt seine Arbeit und seine Vorschule. Lehrer und Kinder sind glücklich und können sich keinen besseren Ort vorstellen. Alles scheint perfekt zu sein, bis der Vertreter des Kirchenrates den Rausschmiss aller nichtchristlichen Lehrer und Schüler anordnet. Tobias findet sich in einer Zwickmühle wieder. Wie wird er sich entscheiden?