ab 12

Die stille Glocke

Staffel 5 Folge 98
45 Minuten

Pfarrer Tobias liebt seine Arbeit und seine Vorschule. Lehrer und Kinder sind glücklich und können sich keinen besseren Ort vorstellen. Alles scheint perfekt zu sein, bis der Vertreter des Kirchenrates den Rausschmiss aller nichtchristlichen Lehrer und Schüler anordnet. Tobias findet sich in einer Zwickmühle wieder. Wie wird er sich entscheiden?

Zusatz­informationen

Altersfreigabe: ab 12 Jahren

Serie: Ein Engel auf Erden

Genre: Serie

Jahr: 1984-1984

Verfügbar bis: 17.08.2026 um 20:15 Uhr