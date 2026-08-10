Das Klassentreffen

Marks Highschool-Klasse veranstaltet ein Klassentreffen nach 35 Jahren. Voller Erwartung bereitet Mark sich vor. Auf dem Klassentreffen angekommen muss er mit Schrecken feststellen, dass sich jeder hinter einer Fassade versteckt. Stolz, Angst und Schmerz scheint in jedem Leben vorhanden zu sein. Werden Mark und seine Schulfreunde es schaffen, die Vergangenheit hinter sich zu lassen und zu sich selber zu stehen?