Als ein Schulbus verunglückt, sind Brett und Ernie gleich am Start. Voller Begeisterung möchten sie den besten Artikel aller Zeiten für ihre Schülerzeitung schreiben. Als eine Schülerin ihnen gegenüber behauptet, vom Busfahrer sexuell belästigt worden zu sein, scheint es die Story ihres Lebens zu werden. Ernie und Brett veröffentlichen die Geschichte ohne Erlaubnis. Die Situation spitzt sich zu. Wird es Jonathan gelingen, die Wahrheit ans Licht zu bringen?