Der Mann des Jahres

Mr. Secrest ist ein Kriegsveteran aus dem Vietnamkrieg. Durch die Amputation beider Beine ist er in seinem Leben eingeschränkt und zu oft abhängig von anderen Menschen. Frustriert vom Fehlen behindertengerechter Gebäude stürzt er sich eine Treppe hinunter, um die Aufmerksamkeit der Presse zu erhalten. Wird er mit seinem Plan durchkommen, die Welt auf die Menschen mit Behinderung hinzuweisen?