Ein fairer Kampf

Staffel 2 Folge 103 45 Minuten

Morty Ortiz ist Boxer aus Leidenschaft. Doch sein Manager und großer Bruder Jerry zieht ihn in seine krummen Geschäfte rein. Er entscheidet, dass Morty in jedem Kampf k. o. gehen muss. Morty verliebt sich in July und bildet ihren Bruder Billy Ryan im Boxen aus. Jerry wittert bei Nachwuchstalent Billy das große Geld und arrangiert einen Kampf zwischen ihm und Morty. Dies soll Mortys erster großer Sieg werden. Doch Jerry hat seinen Sieg bereits erkauft. Werden Mark und Jonathan Morty jetzt noch davon überzeugen können, fair zu kämpfen?