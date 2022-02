Folge 65 55 Minuten

Bernhard Vogel ist einmalig zweimalig - schließlich war er Ministerpräsident in zwei Bundesländern. Das hat es in Deutschland bislang nur einmal gegeben. Henning Röhl hat ihn in der Konrad-Adenauer-Stiftung in Berlin besucht. Ergebnis: Ein spannendes Stück Zeitgeschichte über Bernhard Vogels einmaligen Lauf des Lebens.