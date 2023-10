Römer 6,1-5

"Sollen wir in der Sünde verharren, damit die Gnade umso mächtiger ist?" Es ist eine herausfordernde Frage, die da in Paulus Brief an die Römer steht. Ulrich Parzany setzt seine Bibellesung aus dem Römerbrief fort und erklärt den Textabschnitt.