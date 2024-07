im Heiligen Land: Wunder, der Messias und das Römische Reich (7/12)

Was steckt hinter Weihnachten? Dave Stotts braust durch das Heilige Land. Auf den Spuren der Weihnachtsgeschichte, wie sie die Bibel erzählt, besucht Dave in dieser Episode Bethlehem und die Orte, die der Überlieferung nach in der Weihnachtsgeschichte eine Rolle spielten. Eine spannende Zeitreise durch die Geschehnisse der Bibel.