Drive Thru History - Unterwegs ...

Er war ein einfacher Zimmermann. Doch kaum ein Mensch hat das Weltgeschehen so beeinflusst wie er: Jesus von Nazaret. In dieser Staffel von Drive Thru History begibt sich Dave Stotts auf die Spuren des außergewöhnlichen Lebens Jesu. Auf der Suche nach Antworten braust Dave in einem alten Jeep kreuz und quer durchs Heilige Land und die Evangelien, wie sie die Bibel überliefert. In der letzten Folge dieser Staffel lässt Dave noch einmal Revue passieren, was er über Jesus herausbekommen hat. Er zieht Schlussfolgerungen aus seinen Erlebnissen und macht deutlich, dass Jesu Leben, Tod und Auferstehung zwar lange her sind, doch bis in unsere Gegenwart hinein wirken können.
Er war ein einfacher Zimmermann. Doch kaum ein Mensch hat das Weltgeschehen so beeinflusst wie er: Jesus von Nazaret. In dieser Staffel von Drive Thru History begibt sich Dave Stotts auf die Spuren des außergewöhnlichen Lebens Jesu. Was geschah nach Jesus' Tod? Wer fand das Grab leer vor? Wie gingen die Jünger und Machthaber damit um, dass der Leichnam verschwunden war? Wie konnten die Apostel wieder Hoffnung schöpfen? Warum trugen sie das Evangelium in alle Welt? Wie und wem gab sich der auferstandene Jesus zu erkennen? Auf der Suche nach Antworten braust Dave in einem alten Jeep kreuz und quer durchs Heilige Land und die Evangelien, wie sie die Bibel überliefert.
Er war ein einfacher Zimmermann. Doch kaum ein Mensch hat das Weltgeschehen so beeinflusst wie er: Jesus von Nazaret. In dieser Staffel von Drive Thru History begibt sich Dave Stotts auf die Spuren des außergewöhnlichen Lebens Jesu. Wo fand die Kreuzigung statt? Welche Werkzeuge wurden benutzt, um Jesus zu quälen? Was passiert mit einem Menschen, wenn er gekreuzigt wird? Was geschah in Jerusalem, als Jesus starb? Was bedeutete Jesus' Tod für seine Anhänger? Auf der Suche nach Antworten braust Dave in einem alten Jeep kreuz und quer durchs Heilige Land und die Evangelien, wie sie die Bibel überliefert.
Er war ein einfacher Zimmermann. Doch kaum ein Mensch hat das Weltgeschehen so beeinflusst wie er: Jesus von Nazaret. In dieser Staffel von Drive Thru History begibt sich Dave Stotts auf die Spuren des außergewöhnlichen Lebens Jesu. Warum unterstrich Jesus viele seiner Weisheiten mit der Redewendung "ich bin"? Was geschah in der Nacht vor seiner Verhaftung? Warum sorgten gerade seine "Ich bin"-Aussagen bei dem Prozess vor den Hohepriestern für die größte Aufregung? Wo fand der Prozess statt? Auf der Suche nach Antworten braust Dave in einem alten Jeep kreuz und quer durchs Heilige Land und die Evangelien, wie sie die Bibel überliefert.
Er war ein einfacher Zimmermann. Doch kaum ein Mensch hat das Weltgeschehen so beeinflusst wie er: Jesus von Nazaret. In dieser Staffel von Drive Thru History begibt sich Dave Stotts auf die Spuren des außergewöhnlichen Lebens Jesu. Was ist die Bedeutung des Passah-Festes? Warum wird Jesus selbst als Passah-Lamm bezeichnet? Wie war die Tischordnung beim letzten Abendmahl und warum? Wo hat es vermutlich stattgefunden? Und was wurde sonst noch getan außer gegessen? Auf der Suche nach Antworten braust Dave in einem alten Jeep kreuz und quer durchs Heilige Land und die Evangelien, wie sie die Bibel überliefert.
Er war ein einfacher Zimmermann. Doch kaum ein Mensch hat das Weltgeschehen so beeinflusst wie er: Jesus von Nazaret. In dieser Staffel von Drive Thru History begibt sich Dave Stotts auf die Spuren des außergewöhnlichen Lebens Jesu. Warum war Jesus' Ankunft in Jerusalem so etwas Besonderes? Kann man den Baum, auf den Zachäus geklettert ist, um Jesus zu sehen, heute noch sehen? Warum wählte Jesus gerade das Haus des Zachäus, um einzukehren? Auf der Suche nach Antworten braust Dave in einem alten Jeep kreuz und quer durchs Heilige Land und die Evangelien, wie sie die Bibel überliefert.
Er war ein einfacher Zimmermann. Doch kaum ein Mensch hat das Weltgeschehen so beeinflusst wie er: Jesus von Nazaret. In dieser Staffel von Drive Thru History begibt sich Dave Stotts auf die Spuren des außergewöhnlichen Lebens Jesu. Warum war es etwas Besonderes, dass Jesus auf dem Weg die Kinder segnete? "Wer mir folgen will, nehme sein Kreuz auf sich." Was meinte Jesus damit? Warum polarisierten seine Lehren so stark, wie sie es taten? Welche Bedeutung hat die Auferweckung des Lazarus? Auf der Suche nach Antworten braust Dave in einem alten Jeep kreuz und quer durchs Heilige Land und die Evangelien, wie sie die Bibel überliefert.
Er war ein einfacher Zimmermann. Doch kaum ein Mensch hat das Weltgeschehen so beeinflusst wie er: Jesus von Nazaret. In dieser Staffel von Drive Thru History begibt sich Dave Stotts auf die Spuren des außergewöhnlichen Lebens Jesu. Was fragte Jesus seine Jünger an der Grotte des Pan? Und warum war nicht nur ihre Antwort, sondern auch die Frage von enormer Bedeutung? Warum heißt Simon plötzlich Petrus? Lässt sich der tatsächliche Berg von Jesu Verklärung aufspüren? Auf der Suche nach Antworten braust Dave in einem alten Jeep kreuz und quer durchs Heilige Land und die Evangelien, wie sie die Bibel überliefert.
Er war ein einfacher Zimmermann. Doch kaum ein Mensch hat das Weltgeschehen so beeinflusst wie er: Jesus von Nazaret. In dieser Staffel von Drive Thru History begibt sich Dave Stotts auf die Spuren des außergewöhnlichen Lebens Jesu. Warum werden die zwölf engsten Jünger Jesu auch Apostel genannt? Was machte sie so besonders? Warum und wohin hat Jesus sie ausgeschickt? Was geschah sonst noch am See Genezareth? Auf der Suche nach Antworten braust Dave in einem alten Jeep kreuz und quer durchs Heilige Land und die Evangelien, wie sie die Bibel überliefert.
Er war ein einfacher Zimmermann. Doch kaum ein Mensch hat das Weltgeschehen so beeinflusst wie er: Jesus von Nazaret. In dieser Staffel von Drive Thru History begibt sich Dave Stotts auf die Spuren des außergewöhnlichen Lebens Jesu. Wo könnte Jesus seine berühmte Bergpredigt gehalten haben? Warum war die Bergpredigt so revolutionär? Warum prägt die Bergpredigt das Leben der Menschen bis heute? Manche von Jesus' Worten sind in Sprichwörtern erhalten und dennoch schwer verständlich. Aber was passiert, wenn man sie in den Kontext ihrer Entstehung setzt? Auf der Suche nach Antworten braust Dave in einem alten Jeep kreuz und quer durchs Heilige Land und die Evangelien, wie sie die Bibel überliefert.
Er war ein einfacher Zimmermann. Doch kaum ein Mensch hat das Weltgeschehen so beeinflusst wie er: Jesus von Nazaret. In dieser Staffel von Drive Thru History begibt sich Dave Stotts auf die Spuren des außergewöhnlichen Lebens Jesu. Warum sind Juden und Samariter verfeindet? Wo genau ist die Quelle, an der Jesus die einsame samaritische Frau traf? Und wie kam es zur Heilungslegende des Teichs von Bethesda, noch bevor Jesus ihn besuchte? Wie zeigte sich Jesus als Messias? Auf der Suche nach Antworten braust Dave in einem alten Jeep kreuz und quer durchs Heilige Land und die Evangelien, wie sie die Bibel überliefert.
Er war ein einfacher Zimmermann. Doch kaum ein Mensch hat das Weltgeschehen so beeinflusst wie er: Jesus von Nazaret. In dieser Staffel von Drive Thru History begibt sich Dave Stotts auf die Spuren des außergewöhnlichen Lebens Jesu. Was war Jesus' erstes Wunder und wo vollbrachte er es? Warum war er im Tempel so wütend? Lassen sich die Orte seiner Wunder heute noch aufspüren? Auf der Suche nach Antworten braust Dave in einem alten Jeep kreuz und quer durchs Heilige Land und die Evangelien, wie sie die Bibel überliefert.
Er war ein einfacher Zimmermann. Doch kaum ein Mensch hat das Weltgeschehen so beeinflusst wie er: Jesus von Nazaret. In dieser Staffel von Drive Thru History begibt sich Dave Stotts auf die Spuren des außergewöhnlichen Lebens Jesu. Warum ging Jesus nach Galiläa? Warum hielt man ihn für einen Rabbi? Und was passierte während seiner Zeit in Kapernaum? Auf der Suche nach Antworten braust Dave in einem alten Jeep kreuz und quer durchs Heilige Land und die Evangelien, wie sie die Bibel überliefert.
Er war ein einfacher Zimmermann. Doch kaum ein Mensch hat das Weltgeschehen so beeinflusst wie er: Jesus von Nazaret. In dieser Staffel von Drive Thru History begibt sich Dave Stotts auf die Spuren des außergewöhnlichen Lebens Jesu. Jesus wächst in Nazaret auf und erfüllt damit eine alte Prophezeiung. Aber was ist das für eine politische Welt, deren Bühne Jesus mit dem Beginn seines Wirkens betritt? Wer war Herodes Antipas? Was hat seine Regentschaft mit Jesus und Johannes dem Täufer zu tun? Und wie macht man eigentlich ein "Carbecue"? Auf der Suche nach Antworten braust Dave in einem alten Jeep kreuz und quer durchs Heilige Land und die Evangelien, wie sie die Bibel überliefert.
Er war ein einfacher Zimmermann. Doch kaum ein Mensch hat das Weltgeschehen so beeinflusst wie er: Jesus von Nazaret. In dieser Staffel von Drive Thru History begibt sich Dave Stotts auf die Spuren des außergewöhnlichen Lebens Jesu. Als König Herodes von der Geburt eines mächtigen anderen Königs erfährt, beschließt er, diese Konkurrenz endgültig loszuwerden. Aber wer war dieser Herodes? Bauherr, Monster, Megagrößenwahnsinniger? Und wie konnte Jesus diesem Massenmörder entgehen? Auf der Suche nach Antworten braust Dave in einem alten Jeep kreuz und quer durchs Heilige Land, auf den Spuren der Evangelien, wie sie die Bibel überliefert.
Er war ein einfacher Zimmermann. Doch kaum ein Mensch hat das Weltgeschehen so beeinflusst wie er: Jesus von Nazaret. In dieser Staffel von Drive Thru History begibt sich Dave Stotts auf die Spuren des außergewöhnlichen Lebens Jesu. In der Zeit von Jesu Geburt war die politische Stimmung aufgeheizt. Die Juden lebten in römischer Unterdrückung und erwarteten ihren Messias. Sie träumten von einem mächtigen König, der sie befreien sollte. Aber wie würde man ihn erkennen? Konnte ein Baby diese Hoffnung sein? Wo und wie kam Jesus auf die Welt? Auf der Suche nach Antworten braust Dave in einem alten Jeep kreuz und quer durchs Heilige Land und die Evangelien, wie sie die Bibel überliefert.
Er war ein einfacher Zimmermann. Doch kaum ein Mensch hat das Weltgeschehen so beeinflusst wie er: Jesus von Nazaret. In dieser Staffel von Drive Thru History begibt sich Dave Stotts auf die Spuren dieses außergewöhnlichen Mannes. Der Geburt des Jesuskindes gingen einige Ankündigungen voraus. Nachzulesen vor allem im Lukasevangelium. Doch wer hat sie bekommen? Wer hat sie gemacht? Und warum ist das im Gesamtzusammenhang von so großer Bedeutung? Auf der Suche nach Antworten braust Dave in einem alten Jeep kreuz und quer durchs Heilige Land und durchdringt die Evangelien, wie sie die Bibel überliefert.
Er war ein einfacher Zimmermann. Doch kaum ein Mensch hat das Weltgeschehen so beeinflusst wie er: Jesus von Nazaret. In dieser Staffel von Drive Thru History begibt sich Dave Stotts auf die Spuren dieses außergewöhnlichen Mannes. Wie war die politische Lage in Israel? Wie war die Situation der Juden? Wie präsent war die Erwartung des Messias im täglichen Leben? Auf der Suche nach Antworten braust Dave in einem alten Jeep kreuz und quer durchs Heilige Land und durchdringt die Evangelien, wie sie die Bibel überliefert.