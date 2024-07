im Heiligen Land: Tempel, Kreuz und das leere Grab (10/12)

Wo liegt eigentlich Salem und wer war dieser mysteriöse Melchisedek? Dave Stotts braust durch das Heilige Land. Auf den Spuren der Geschichten in der Bibel besucht er historische Orte und archäologische Ausgrabungsstätten. In der heutigen Folge erforscht Dave den Tempelberg in Jerusalem. Eine spannende Zeitreise durch die Geschehnisse der Bibel.