Göttliche Weisheit für Leiter (2/2)

Die Weisheiten im Buch der Sprüche gelten nicht nur für Könige, sondern auch für Leiter. Als Leiter sollte man sich nicht davor fürchten, hart durchzugreifen, denn Gott hat uns auf die eine oder andere Weise in die Leiterschaft berufen. Wie findet man heraus, zu welcher Leiterschaft man berufen ist und wie kann man sich in dieser weiterentwickeln? Bayless Conley erklärt dieses Thema an Hand ausgewählter Bibelstellen.