Der letzte Zeuge

Folge 55 25 Minuten

Shalom Stamberg ist der wohl letzte Zeitzeuge nicht nur des Warschauer Ghettos, sondern auch des KZ-Bisingen. Jahrgang 1927, wird er bereits Ende 1940 mit seiner Familie ins Ghetto nach Warschau gebracht. Er kann zwar fliehen, wird aber später wieder gefangen genommen und durchleidet mehrere Konzentrationslager, unter anderem Auschwitz. Seine Fähigkeiten als Elektriker retten ihm das Leben. Am schlimmsten ist es für ihn in Bisingen am Fuß der Schwäbischen Alb. Dort muß er unter grausamen Bedingungen Zwangsarbeit leisten. Shalom überlebt als einziger seiner Familie, 150 Verwandte werden ermordet.