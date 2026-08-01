Israel heute – modern und historisch zugleich

„Faszination Israel“ möchte zeigen, was in den Medien sonst selten gezeigt wird. Das Ziel ist eine ausgewogene Berichterstattung über Aktuelles wie Historisches aus Israel. Moderator Gottfried Bühler besucht Menschen im ganzen Land, spricht mit ihnen, oder begleitet sie in ihrem Alltag. Politische, soziale und kulturelle Themen werden in dem Magazin aufgegriffen. Orthodoxe Juden kommen ebenso zu Wort wie Geschäftsleute aus dem Westjordanland, Holocaust-Überlebende oder Israel-Unterstützer aus Deutschland. Sie alle erzählen, was das Heilige Land für sie so besonders macht und wo sie im Alltag mit Schwierigkeiten konfrontiert werden.

Einblicke in Israels Geschichte und Gegenwart

Aus den Gesprächen entstehen bewegende Reportagen zu gegenwärtigen Themen wie dem Gaza Krieg, Portraits zu historischen Persönlichkeiten wie David Ben Gurion oder Einblicke in die biblischen Traditionen des Landes. Die jüdischen Wurzeln des Christentums werden dabei ebenso betrachtet wie moderne Entwicklungen.

Die ICEJ Deutschland

Hinter Faszination Israel steht die ICEJ Deutschland. Beim Laubhüttenfest 1980 wurde die Internationale Christliche Botschaft Jerusalem (kurz auf Englisch: ICEJ) von Christen aus der ganzen Welt gegründet. Sie ist ein überkonfessionelles internationales Glaubenswerk mit Zweigstellen in über 90 Ländern. Ihre Mitglieder sind Christen, die sich mit Israel und dem jüdischen Volk solidarisieren.

Partnerschaften und humanitäre Projekte

Ein zentrales Anliegen der ICEJ ist die Positionierung gegen jede Form des heutigen Antisemitismus sowie Antizionismus. Zur Aufklärung rund um diese Thematik besteht unter anderem eine Partnerschaft mit der Holocaust Gedenkstätte Yad Vashem in Jerusalem. Die ICEJ organisiert darüber hinaus regelmäßig Holocaust Gedenkveranstaltungen, Bildungsreisen nach Israel und ist darüber hinaus in viele Hilfsprojekte involviert.

Das Gesicht von Faszination Israel: Gottfried Bühler

Gottfried Bühler ist der Vorsitzende der ICEJ Deutschland. Er moderiert die Sendung Faszination Israel nicht nur, sondern ist auch maßgeblich an ihrer Produktion beteiligt. Im Kurzinterview mit Bibel TV gibt er Antworten auf ganz persönliche Fragen.