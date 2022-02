Folge 76 11 Minuten

Was sind Engel und warum glauben wir an sie? Wo uns im Alltag Engel begegnen, erfahren wir von Maus Benjamin in dieser Sendung. Ein Engelsquiz steht auch auf dem Programm und der Bibelclip erzählt diesmal, wem sich die Engel in den Weg stellten.