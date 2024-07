durch die Evangelien: Jesus reist nach Norden (11/18)

Er war ein einfacher Zimmermann. Doch kaum ein Mensch hat das Weltgeschehen so beeinflusst wie er: Jesus von Nazaret. In dieser Staffel von Drive Thru History begibt sich Dave Stotts auf die Spuren des außergewöhnlichen Lebens Jesu. Was fragte Jesus seine Jünger an der Grotte des Pan? Und warum war nicht nur ihre Antwort, sondern auch die Frage von enormer Bedeutung? Warum heißt Simon plötzlich Petrus? Lässt sich der tatsächliche Berg von Jesu Verklärung aufspüren? Auf der Suche nach Antworten braust Dave in einem alten Jeep kreuz und quer durchs Heilige Land und die Evangelien, wie sie die Bibel überliefert.