durch die Evangelien: Eine letzte Reise nach Jerusalem (12/18)

Er war ein einfacher Zimmermann. Doch kaum ein Mensch hat das Weltgeschehen so beeinflusst wie er: Jesus von Nazaret. In dieser Staffel von Drive Thru History begibt sich Dave Stotts auf die Spuren des außergewöhnlichen Lebens Jesu. Warum war es etwas Besonderes, dass Jesus auf dem Weg die Kinder segnete? "Wer mir folgen will, nehme sein Kreuz auf sich." Was meinte Jesus damit? Warum polarisierten seine Lehren so stark, wie sie es taten? Welche Bedeutung hat die Auferweckung des Lazarus? Auf der Suche nach Antworten braust Dave in einem alten Jeep kreuz und quer durchs Heilige Land und die Evangelien, wie sie die Bibel überliefert.