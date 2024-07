Siegfried Eckert: Taizé, mon amour

Taizé - dieser Name zaubert bei vielen Menschen ein Glänzen in die Augen. Seit 1949 lebt eine geistliche Gemeinschaft an diesem Ort. Ihr Gründer: der 2005 verstorbene Frère Roger. Auch für Siegfried Eckert ist Taizé ein Sehnsuchtsort. Der evangelische Pfarrer ist nach Frankreich gereist und hat mit dem heutigen Prior Frère Alois gesprochen. Ihr gemeinsames Ziel: Mehr Ökumene wagen. Siegfried Eckert im Gespräch mit Moderator Daniel Deman.