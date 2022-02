Joachim Köhler: Luther: befreit, verehrt, verachtet

Staffel 5 Folge 899 25 Minuten

"Luther!" - So hat Joachim Köhler seine Biographie über den großen Reformator betitelt. Warum Martin Luther seiner Meinung nach gerade in Deutschland zu stark infrage gestellt wird, warum Luthers Geschichte vor allem die eines Befreiten ist und was Nietzsche und Wagner mit alldem zu tun haben, verrät Joachim Köhler im Gespräch mit Moderator Daniel Deman.