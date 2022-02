Wer ist der Größte?

Folge 188 5 Minuten

Daniel Müller ist zu Besuch im Deutschen Uhrenmuseum in Furtwangen und stellt fest: Ein Pendel macht noch lange keine Uhr - und ein Zeiger allein weiß nicht, worauf er zeigen soll. Erst das Zusammenwirken der vielen Rädchen, Achsen, Federn, Gewichte und Hebel lässt eine Uhr zur Uhr werden. Ähnlich wirkt auch Gottes Modell der Gemeinde zusammen: So wie das Räderwerk einer Uhr als Ergebnis die Zeit anzeigt, so sollen alle Christen auf Christus zeigen.