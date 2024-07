durch die Evangelien: Jesu Ankunft in Jerusalem (13/18)

Er war ein einfacher Zimmermann. Doch kaum ein Mensch hat das Weltgeschehen so beeinflusst wie er: Jesus von Nazaret. In dieser Staffel von Drive Thru History begibt sich Dave Stotts auf die Spuren des außergewöhnlichen Lebens Jesu. Warum war Jesus' Ankunft in Jerusalem so etwas Besonderes? Kann man den Baum, auf den Zachäus geklettert ist, um Jesus zu sehen, heute noch sehen? Warum wählte Jesus gerade das Haus des Zachäus, um einzukehren? Auf der Suche nach Antworten braust Dave in einem alten Jeep kreuz und quer durchs Heilige Land und die Evangelien, wie sie die Bibel überliefert.