Schwester Erna Weimar - als Krankenschwester und Hebamme im Busch

Folge 341 26 Minuten

"Wo ich bin, bin ich ganz!", ist die Einstellung und Lebensweise von Schwester Erna Weimar. Und so lebte und arbeitete sie insgesamt mehr als 30 Jahre in Papua-Neuguinea, Niger und Sambia. Die Menschen sind ihr in dieser Zeit ans Herz gewachsen. Bei rund 3000 Geburten und auch während eines lebensgefährlichen Überfalls erlebte sie Gottes Hilfe und sein Durchtragen. Moderation: Gustavo Victoria