Wenn Glaubenshelden streiten - Biblische Konfliktlösung

Folge 253 26 Minuten

Unser Evangelium der Gnade lehrt uns, dass die Rettung allein aus dem Glauben an Jesus Christus kommt. Gottes Gnade ist ein unverdientes Geschenk. Doch zu Beginn der Kirche, in den ersten Jahren nach Christi Himmelfahrt, war dieses Glaubensfundament noch nicht ausreichend in die Herzen der Gläubigen gegossen. Und so kam es sogar zu Konflikten zwischen den Aposteln. Bayless Conley predigt mitreißend über die damaligen Konflikte und ihre Lösung.