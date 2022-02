Vom Tod ins Leben

Folge 384 26 Minuten

Ewig leben - wer will das nicht? Die meisten Menschen schieben den Gedanken an den Tod gern weit weg. Wenn dann ein Unfall oder eine Krankheit das Leben der Angehörigen oder Freunde bedroht, steht die Welt plötzlich Kopf. Auch Dambar Adhikari wollte sich nicht mit dem Tod seiner Mutter abfinden und suchte verzweifelt nach Hilfe. Kenny Even lag nach einem schweren Autounfall im Koma. Die Prognosen waren düster. Doch die Familie klammerte sich an die Hoffnung - und an Gott.