Folge 390 26 Minuten

Über den eigenen Glauben zu sprechen, fällt vielen schwer. Man hat Angst, sich zu blamieren, oder einer Diskussion nicht standzuhalten- schließlich ist der Glaube etwas sehr Persönliches, was man niemandem aufzwingen will. Doch es kann auch bereichernd sein, seine Geschichte mit Gott zu teilen - sowohl für den Zuhörer als auch für den Erzähler. Diese Sendung zeigt, was passiert, wenn Menschen über ihren Glauben sprechen.