Staffel 6 Folge 907 25 Minuten

"Kirche der Freiheit", so hieß das große Reformpapier der Evangelischen Kirche in Deutschland aus dem Jahr 2006. Zehn Jahre später ist es Zeit, Bilanz zu ziehen: Was wurde umgesetzt? Was ist gelungen? Was ist misslungen? Thies Gundlach stellt sich den Fragen von Moderator Wolfgang Severin.