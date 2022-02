Dieter Falk: Luther-Pop

Staffel 6 Folge 909 25 Minuten

"Luther hat die Popmusik in die Kirche gebracht." Das sagt jemand, der es wissen muss: Seit Jahrzehnten ist Dieter Falk als Produzent und Komponist in der Musikszene unterwegs. Im Gespräch mit Moderator Wolfgang Severin erzählt er, was ihn an Martin Luther fasziniert und warum er sich gerade die Lieder des Reformators für sein neuestes Pop-Projekt ausgesucht hat.