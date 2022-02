Folge 20 14 Minuten

Welchen Stellenwert hat die Kirche in der heutigen Gesellschaft? Wo ist sie nicht einfach nur Kirche für sich, sondern auch für die Menschen da? Antworten auf diese Fragen findet Moderatorin Mira Körlin u. a. beim Blaulichtgottesdienst in Dresden und beim 1000. Stadtjubiläum in Leipzig.