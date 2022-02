Hindus und der Gott der Bibel

Folge 392 26 Minuten

Der Hinduismus ist nach Christentum und Islam die drittgrößte Weltreligion. Anders als in den monotheistischen Religionen werden im Hinduismus viele Götter verehrt. Zu den bekanntesten gehören sicher Krishna, Shiva und Vishnu. Jede Gottheit hat eine besondere Funktion und wird je nach Situation und Anliegen angebetet. Was passiert, wenn Hindus plötzlich mit dem Gott der Bibel in Kontakt kommen, davon berichtet diese Sendung.