An diesem Tag ist alles anders - Yom Kippur

Staffel 1 Folge 61 25 Minuten

Der Straßenverkehr kommt völlig zum Erliegen, alle Geschäfte sind geschlossen und sogar die Medien haben Sendepause. Stattdessen bevölkern Kinder die Hauptverkehrsstraßen, während die Erwachsenen fasten und sich auf ein besseres Miteinander besinnen. Die Rede ist von Yom Kippur, dem großen Versöhnungstag. Es ist der höchste Feiertag des jüdischen Volkes, an dem der Hohepriester in biblischen Zeiten Sühne für die Sünden des Volkes im Tempel erwirkte. Faszination Israel hat diesen einmaligen Tag in Jerusalem miterlebt und dokumentiert.