Spuren der Reformation

Folge 90 28 Minuten

Er machte vieles Alte neu: Die Bibelübersetzung in die Volkssprache sowie die Erkenntnis über die Gnade Gottes sind nur zwei Beispiele. Somit steht Martin Luther nicht nur für Tradition, sondern auch für Innovation. Im Interview mit Moderatorin Aline Baumann berichtet Pastor Alexander Garth von der großen Verantwortung, die das Predigen in der Stadtkirche St. Marien in Wittenberg und somit in den Fußstapfen Luthers mit sich bringt. Gemeinsam besuchen sie wichtige Stationen in Wittenberg, die direkt mit dem Reformator in Verbindung stehen, wie das Denkmal von Katharina von Bora oder das Wohnhaus der Familie Luther.