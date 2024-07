Lebensüberzeugungen (10/11): Über den Himmel

Was müssen wir tun, um ein Bürgerrecht im Himmel zu erhalten und was genau bedeutet das überhaupt? In der heutigen Predigt klärt Dr. Charles Stanley auf. Die Bibel findet klare Worte darüber, wer seine Ewigkeit im Himmel verbringen wird.