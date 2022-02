Familie Rauchholz - aus den Augen, aber nicht aus dem Sinn

Folge 345 26 Minuten

Mehr als 30 Jahre waren Roland und Dorothea Rauchholz als Missionare in Mikronesien, einem Inselgebiet im westlichen Pazifischen Ozean. Mittlerweile ist die siebenköpfige Familie über den ganzen Globus verteilt. Was hat sie geprägt und wie leben sie familiäre Nähe in der Ferne?