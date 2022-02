Folge 397 26 Minuten

Es gibt Zeiten, da scheint das Leben seine Farbe zu verlieren: Nichts ist mehr bunt - alles nur noch grau in grau. So ging es auch Sonja Struwe. Sie rutschte nach dem Verlust ihres Babys in tiefe Depressionen. Dieter Schröder kämpfte mit Ängsten und Depressionen. Er versuchte seine Leere in Alkohol zu ertränken.