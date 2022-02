Bettina Wulff: Die First Lady der Reformation

Staffel 6 Folge 916 25 Minuten

An der Seite ihres Mannes Christian stand sie häufig im Scheinwerferlicht: Bettina Wulff. Heute richtet die ehemalige First Lady den Scheinwerfer auf einen, der sie fasziniert und inspiriert: Martin Luther. Was sie an dem Reformator am meisten beeindruckt und warum sie eigentlich Pastorin werden wollte, erzählt Bettina Wulff im Gespräch mit Moderator Daniel Deman.