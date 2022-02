Valerie Riedesel: Die Familien der Verschwörer

Staffel 6 Folge 917 25 Minuten

20. Juli 1944. In Paris läuft der Umsturz nach Plan, doch mit dem Scheitern in Berlin bricht der Widerstand zusammen. Wenige Tage später wird Cäsar von Hofacker, Anführer der Pariser Verschwörer, verhaftet. Kurz darauf holt die Gestapo seine Frau Lotte und die beiden ältesten Kinder ab – Sippenhaft in Gefängnissen und Konzentrationslagern folgen. Valerie Riedesel ist die Enkelin von Cäsar von Hofacker. Im Gespräch mit Moderator Daniel Deman berichtet sie von ihrer Familiengeschichte.