durch die Evangelien: Die Kreuzigung Jesu (16/18)

Er war ein einfacher Zimmermann. Doch kaum ein Mensch hat das Weltgeschehen so beeinflusst wie er: Jesus von Nazaret. In dieser Staffel von Drive Thru History begibt sich Dave Stotts auf die Spuren des außergewöhnlichen Lebens Jesu. Wo fand die Kreuzigung statt? Welche Werkzeuge wurden benutzt, um Jesus zu quälen? Was passiert mit einem Menschen, wenn er gekreuzigt wird? Was geschah in Jerusalem, als Jesus starb? Was bedeutete Jesus' Tod für seine Anhänger? Auf der Suche nach Antworten braust Dave in einem alten Jeep kreuz und quer durchs Heilige Land und die Evangelien, wie sie die Bibel überliefert.