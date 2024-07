Heilige Faszination (2/2)

Gott hat die Menschen mit der Fähigkeit geschaffen, sich faszinieren zu lassen. Aber viele Menschen sind mehr von der Dunkelheit fasziniert statt von Gottes Licht. Warum ist das so? Warum geben Menschen sich oft vorschnell mit kleinen Genüssen und diversen Ablenkungen zufrieden, obwohl sie in der göttlichen Fülle leben könnten? Den Grund dafür entfaltet Dr. Johannes Hartl in seiner Predigt.