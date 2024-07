Durch die Wunde ins Herz (3/3)

Für Gott ist es nicht wichtig, dass wir alles richtig machen. Viel wichtiger ist ihm die Beziehung zu uns. Er möchte seinen Kindern zeigen, was es heißt, einen göttlichen Vater zu haben und was sie von ihm erwarten dürfen. Diese Zusammenhänge veranschaulicht Dr. Johannes Hartl in seiner heutigen Predigt.