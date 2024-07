Willkommen in der Realität (1/3)

Viele Menschen leben nicht in der Realität. Sie erschaffen sich Fantasiewelten, in denen sie sich in ein anderes Leben träumen oder sich vorstellen, jemand anders zu sein. Dies geschieht oft unbemerkt von ihrer Umwelt. Aber Gott ist nur in der Wirklichkeit zu finden und er möchte seinen Kindern eine erfüllte Realität schenken, in der es sich zu leben lohnt.