Bin ich gut genug? (1/2)

In dieser Predigtreihe über Epheser 3 erklärt Bayless Conley die Rolle der Christen in Gottes großem Plan. Bayless: "Es ist beinahe so, als würden die Worte, die Paulus in Epheser gebraucht, unter dem Gewicht der herrlichen und ewigen Wahrheiten erzittern, die er uns zu erklären versucht – Wahrheiten, die so tief, so hoch, so weit und so wertvoll sind, dass der menschliche Wortschatz sie gar nicht ganz zu erfassen vermag."