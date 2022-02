Diese Eigenschaften segnet Gott

Folge 276 26 Minuten

Was für ein außergewöhnlicher Mensch war Ruth? Vieles musste sie durchmachen, war Ausländerin, eine Fremde und hat die Hoffnung dennoch nie aufgegeben. Bitterkeit war ihr fremd, meint Pastor Bayless Conley. Er entdeckt fünf besondere Eigenschaften an ihr, die geistliche Gesetze in Gang setzen.