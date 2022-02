Belgier, Katholiken, Engel

Folge 78 25 Minuten

1942 wurden alle Juden in Belgien in Arbeitslager geschickt. Sara war 14 Jahre alt, als ihre Familie abtransportiert wurde. Sarah selbst wurde jedoch von einer katholischen Familie aufgenommen. Ihre Mutter und ihr Bruder wurden in ein Konzentrationslager gebracht, vermutlich Auschwitz, und dort ermordet. 1945 kam Sarah mit einer Jugendgruppe ins damalige Palästina. "Die katholische Familie hat mich gerettet", sagt Sarah. "Sie waren nicht nur gute Leute, sie waren wie Engel."