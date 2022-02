Versöhnt mit den Wurzeln

Folge 97 28 Minuten

Mit 22 verlässt Miriam Feuersinger Bregenz. Sie will sich in Basel zur Sängerin ausbilden lassen. Gleichzeitig trennt sie sich von ihrem Mann, dem sie erst gerade das Jawort gegeben hatte. Henoch Yoseph kommt als 16-Jähriger aus Äthiopien in die Schweiz. Der Spagat zwischen den beiden Kulturen ist für den Jugendlichen ein tägliches Ringen.