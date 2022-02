ICH BIN: Dein Versorger!

Folge 404 55 Minuten

Die Bibel spricht von Gott als dem Versorger der Menschen. Egal in welchem Lebensbereich, sei es materiell, mit einer neuen Arbeitsstelle oder einer anderen Herausforderung. Indem Gott sich im Alten Testament selbst den Namen Jahwe Jireh gegeben hat, hat er gleichsam ein Versprechen gegeben, sich in aller Treue zu kümmern. Bobby Schuller fordert dazu heraus, darauf zu vertrauen, was Gott zugesagt hat. Fortsetzung der Predigtreihe "ICH BIN" von Bobby Schuller über die Namen Gottes.