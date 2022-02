Folge 271 28 Minuten

Gott zu vertrauen heißt zu tun, was er will, ohne zu argumentieren. Doch wie sehen die Schritte zu einem Gottvertrauen aus? Wie kann das eigene geistliche Wachstum gemessen werden? Charles Stanley zeigt, was die Bibel zu diesem Thema zu sagen hat und gibt persönliche Erfahrungen weiter.