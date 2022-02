Angst vertreibt Glauben

Folge 272 28 Minuten

Gott zu vertrauen bedeutet, an seinen Versprechen festzuhalten und ihm gehorsam zu sein - auch inmitten von schweren Lebensumständen. Doch das ist oft leichter gesagt als getan. Sogar Abraham schlägt einen falschen Weg ein, als er um sein Leben fürchtet. Anstatt auf Gott zu hoffen, trifft er Entscheidungen, die seine Frau Sara in Gefahr bringen. Was können Christen von dieser Geschichte lernen? Darüber spricht Dr. Charles Stanley in seiner Predigt.