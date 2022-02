Jacqueline Straub: Berufswunsch: katholische Priesterin

Staffel 6 Folge 922 25 Minuten

Dass Frauen Dachdecker, Schornsteinfeger oder Kfz-Mechaniker sind, ist heute keine Seltenheit mehr. Es gibt jedoch noch Berufe, in denen Frauen keine Rolle spielen, zum Beispiel der des katholischen Priesters. Dennoch sagt Jacqueline Straub: "Ich will katholische Priesterin werden!" Wie sie das anstellen will, verrät Jacqueline Straub im Gespräch mit Moderator Daniel Deman.