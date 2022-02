Rafaela Thoumassian: Der Völkermord an den Armeniern

Staffel 6 Folge 924 25 Minuten

Der Völkermord an den Armeniern gilt als eines der größten Kriegsverbrechen im Ersten Weltkrieg und wurde lange tabuisiert. Rafaela Thoumassian ist das Kind armenischer Einwanderer in Deutschland, der Völkermord war in ihrer Familie immer schon ein großes Thema. Nun hat sie diesem Thema ihren Roman "Werwolf oder Taube" gewidmet und will vor allem eins: vergeben. Rafaela Thoumassian im Gespräch mit Moderator Daniel Deman.