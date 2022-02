Ulrich Parzany: Wie geht's weiter mit der Kirche?

Staffel 6 Folge 926 25 Minuten

Die evangelische Kirche in Deutschland verzeichnet immer weniger Kirchenmitglieder. Menschen treten aus der Kirche aus, die Kirchenbänke werden leerer. Ulrich Parzany ist alarmiert: Was ist los mit der EKD? Die Kirche braucht eine Veränderung: Gottes Wort muss wieder eine zentrale Stellung in unseren Gottesdiensten haben. Parzany ist überzeugt: Es gibt Hoffnung, wir müssen die gegenwärtigen Chancen nur ergreifen.